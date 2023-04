Cropped para homens: veja famosos que aderiram à barriga de fora

Mais curto que uma blusa e mais longo que um top, o cropped consiste em um meio termo entre os dois itens. No ramo fashion, o item já teve diferentes momentos de destaque: foi popularizado nos anos 1990 e retornou em diferentes temporadas, principalmente em looks usados por mulheres. Em pleno século 21, com a ascensão da moda sem definições de gênero, que tem sido cada vez mais discutida e até aderida por celebridades, a peça ganha um destaque ainda mais relevante.

Vem entender!

Ao longo do BBB23, o participante Gabriel Santana usou diferentes modelos de cropped. No programa, inclusive, o ator levantou em diferentes momentos discussões sobre o fato de ser bissexual. Ao sair do reality show, ele sofreu ataques homofóbicos na web ao ser visto com versão curta de camisa social, no programa Mais Você.

Em uma corrente contra a “masculinidade frágil”, outros famosos também mostram que o cropped pode ser usado por pessoas de todos os gêneros, orientações sexuais e estilos. Nesse domingo (2/4), por exemplo, Rodrigo Faro encurtou uma camiseta preta da Gucci. “É isso mesmo, produção…Vamos de cropped…”, escreveu o apresentador no Instagram.

No fim de março, no primeiro dia de shows do Lollapalooza 2023, João Guilherme surgiu com um modelito branco. Em entrevista à revista Quem, o ator e influencer defendeu a importância de se vestir sem se importar com o julgamento alheio.

“Eu sempre gostei de me vestir, é um prazer você botar uma roupa e sentir que você está bem ali, passando alguma coisa. É uma forma de se expressar. Aí botei essa regata, e pensei: ‘Pô, caiu bem em mim’. Se caiu bem no meu corpo e eu estou gostando, quem mais precisa estar aprovando?”, questionou.

Rede Globo/Reprodução

@rodrigofaro/Instagram/Reprodução

Leo Franco/AgNews/Reprodução

Outro adepto é o cantor Vitão, que frequentemente usa a moda para quebrar definições de masculino e feminino. “Descobri o que era ‘reagir’ e botei um cropped”, postou o cantor no Twitter, em referência à frase que virou meme nas redes sociais, entre o fim de 2021 e o começo de 2022.

Recentemente, Shawn Mendes participou de um evento da Tommy Hilfiger, marca da qual é embaixador. Na ocasião, ele foi questionado por uma fã sobre as roupas da nova coleção em parceria com a marca norte-ameriana, para a linha Classic Reborns.

O cantor canadense aproveitou para revelar o cropped está entre os itens favoritos. “Fica ótimo em homens. Não tenha medo de usar. Eles ficam bonitos”, afirmou.

As últimas temporadas de desfiles, entre 2022 e 2023, confirmaram a trend em desfiles de grifes como Fendi e JW Anderson. Contudo, o cropped para homens já fazia sucesso nos anos 1990. Na sitcom Um Maluco no Pedaço, por exemplo, o ator Will Smith apareceu em diferentes episódios com outfits que revelavam o abdômen.

@vitao/Twitter/Reprodução

Tommy Hilfiger/Divulgação

Fendi/Divulgação

HBO Max/Reprodução

A moda genderless (agênero, em tradução livre) tem ganhado cada vez mais força, tanto nas ruas quanto nas passarelas. O evento London Fashion Week, por exemplo, não divide as coleções apresentadas entre masculino e feminino.