CS:GO bate recorde de jogadores mensais com números de março

No entanto, na semana anterior, a desenvolvedora norte-americana veio a público, via Twitter, e esclareceu que esse aspecto não tem peso na distribuição de novos convites para o beta.

PSA: Idling on official matchmaking servers in CS:GO does not increase your chances of making into the CS2 Limited Test. The playtime that counts was your playtime prior to the start of the Limited Test.

— CS2 (@CounterStrike) March 27, 2023