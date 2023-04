CS:GO: Heroic lidera ranking após IEM Rio; FURIA no top 10

Vice-campeã do IEM Rio 2023, a dinamarquesa Heroic assumiu a liderança do ranking mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) do site HLTV.org, na primeira atualização após a conclusão do campeonato internacional disputado no Rio de Janeiro.

Campeã, a europeia Vitality subiu três posições e chegou ao 2º lugar. A FURIA, que caiu nas quartas de final, alcançou a 8ª colocação, retornando ao top 10 depois de dois meses.