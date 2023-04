O câncer de bexiga é um dos tipos mais agressivos da doença por progredir pelo órgão de forma silenciosa. Muitas vezes, o tumor só é notado quando seu desenvolvimento impede o funcionamento regular da bexiga e de órgãos próximos. O segredo para o diagnóstico rápido, porém, pode estar em observar o estado da urina.

A doença atinge meio milhão de pessoas por ano em todo o mundo. No Brasil, foram 4,5 mil mortes por consequência da condição só em 2020, sendo que os pacientes do sexo masculino representam dois terços dos óbitos.

- Publicidade-

O câncer de bexiga afeta progressivamente o órgão, geralmente infectando o tecido interno da bexiga. Em casos de infecção prolongada, as células cancerígenas se espalham pelo sistema linfático muitas vezes antes do diagnóstico adequado. A doença, porém, tem 80% de chance de cura quando detectada com antecedência.

Como a bexiga é o órgão responsável por armazenar e filtrar a urina, é no xixi que podem aparecer os primeiros indícios da doença. Confira quatro sintomas associados ao câncer de bexiga que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), podem aparecer primeiro na privada:

1. Sangue na urina: o sinal mais preocupante e que deve levar a pessoa a buscar o médico de forma urgente. Está presente como sintoma em 85% dos casos de câncer de bexiga.

2. Ardência e dor intensa ao urinar: os especialistas afirmam que a sensação de ardência ao urinar de pacientes com tumor na bexiga chega a ser tão ou mais intensa do que a de pessoas com infecção urinária. Embora seja relatada por quase todos os pacientes vítimas deste tipo de câncer, os sintomas são frequentes também em outras doenças do trato urinário e é necessária a realização de exames de imagem e laboratoriais para fechar o diagnóstico.

3. Necessidade frequente de urinar, sem conseguir fazê-lo: sempre que nossa bexiga está cheia, ela envia mensagens ao cérebro de que deve ser esvaziada. No caso de pessoas com câncer de bexiga, porém, o tumor obstrui a saída do líquido, o que torna a sensação de urgência constante.

4. Vontade repentina e incontrolável de urinar: um outro indicativo da presença de um tumor na bexiga é um desejo súbito de urinar, geralmente causando incontinência, mas com um volume de urina muito pequeno e com forte ardência ao ser liberado.

A melhor forma de evitar o câncer de bexiga, segundo o Inca, é não fumar, já que o cigarro está associado a 70% dos casos da doença.