Curso de Farmácia da Uninorte promove palestra sobre pirataria de medicamentos

Com o título “Pirataria de medicamentos e demais produtos submetidos à Vigilância Sanitária e Tráfico de drogas modalidade medicamentos controlados: o papel do farmacêutico”, a palestra foi ministrada pelo Dr. Adilson Oliveira e contou com a presença de diversos profissionais.

Farmacêuticos, técnicos de laboratório e estudantes tiveram a oportunidade de ampliar e aprimorar seus conhecimentos, além de receberem motivação profissional para continuar a missão de prestar um bom atendimento à população.

Além da palestra, os acadêmicos da Uninorte realizaram testes rápidos de glicemia, teste de Covid-19, colocação de brincos e aferição de pressão das pessoas presentes no local.