Curte jogar? 8 apps que todo gamer deveria ter no celular

Por lá, usuários podem acompanhar lives dos principais games lançados. Já os aplicativos da PlayStation e do Xbox permitem que usuários se mantenham conectados remotamente ao consoles como o PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S e Xbox One , além de oferecerem acesso à loja online.

Outros aplicativos também podem melhorar a experiência dos usuários pelo gerenciamento e controle do tempo gasto na diversão e até oferecer funções de reviews e trocas. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo apps indispensáveis para quem é entusiasta no assunto.

Aplicativo Twitch permite que internautas acompanhem lives ao vivo — Foto: Reprodução/Unsplash

Com o aplicativo Xbox App, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, usuários podem se manter conectados ao console, compartilhar capturas de tela de jogos em redes sociais e ter acesso a um bate-papo com amigos. O app também disponibiliza informações atualizadas sobre novos lançamentos de games.

Além disso, é possível gerenciar o armazenamento dos consoles através do app, instalando ou desinstalando títulos de forma remota. No caso do Xbox One e do Xbox Series X, eles devem estar ativos ou no modo instantâneo para que seja possível conectá-los ao celular. O app do Xbox, no entanto, não possui acesso à loja da Microsoft, então não é possível comprar games diretamente nele.

Aplicativo Xbox permite que usuários permaneçam conectados ao console pelo celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura da Microsoft que funciona como um “Netflix de games”. Quem assina, tem acesso a um vasto catálogo de jogos via streaming, podendo baixá-los em consoles, PCs e ou mesmo jogá-los sem a necessidade de efetuar a compra do título. O serviço também tem um app próprio, disponível para Android e iOS, que permite o acesso e gerenciamento desses jogos nos computadores e celulares.

Contudo, o que vale destacar é que o Game Pass para celulares oferece a função de Xbox Cloud Gaming, que permite que os usuários joguem os títulos via nuvem utilizando Internet. Desse modo, com o aplicativo do Xbox Game Pass, é possível jogar o games via nuvem direto nos dispositivos móveis sem precisar baixar nada. Vale lembrar, no entanto, que esse é um serviço exclusivo da modalidade mais cara da assinatura, o Xbox Game Pass Ultimate.

Aplicativo PlayStation App tem recurso que mostra se contatos de amigos estão ativos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. PlayStation App

O PlayStation App, disponível para Android e iOS, tem um funcionamento parecido com o Xbox App, mas é voltado para os videogames da Sony. Com ele, é possível comprar jogos, acompanhar promoções, controlar o PS4 e o PS5 remotamente, acompanhar os amigos ativos na rede social da marca, enviar mensagens de bate-papo com voz e texto, além de ter total acesso à loja e serviços da PlayStation. Para usar, só é preciso ter uma conta na PlayStation Network.

Dentro do aplicativo PlayStation App, usuários podem realizar compras de jogos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. GG

O aplicativo GG, disponível para iOS, funciona como um “Letterboxd de jogos”, permitindo escrever reviews, separar os jogos em lista de concluídos, finalizados ou até mesmo os que os usuários tem interesse em jogar em momentos futuros. O app tem recursos que permitem customização de pastas, dando espaço para que o usuário crie seu ranking com os melhores games, ou favorite diretamente os que são jogáveis com amigos online, por exemplo. É possível ainda avaliá-los e fazer comentários, que podem ser compartilhados com outros players.

Aplicativo GG pode criar listas com os games mais esperados por internautas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Games Tracker

Já o Games Tracker tem uma funcionalidade muito similar ao GG, mas está disponível apenas para Android. Além de fazer gerenciamentos, o aplicativo possibilita que usuários acompanhem uma série de jogos, obtenha informações sobre lançamentos, resumos e média de avaliações.

Depois de fazer pesquisas na plataforma, é possível favoritar os games ou verificar uma lista com os mais populares através de um filtro com os modelos de console, como PS5, PS4 e Xbox One, por exemplo. Além disso, o app, se habilitado pelo usuário, pode disponibilizar diariamente outras informações e recomendações atualizadas sobre o universo dos games.

Aplicativo Games Tracker funciona como uma rede social de games — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Twitch

O aplicativo do Twitch está disponível tanto para Android como para iOS, e é conhecido pelos internautas por ser uma plataforma com várias comunidades sobre jogos. Nele, é possível se inscrever nos canais dos streamers e acompanhá-los enquanto transmitem jogos ao vivo, fazer comentários e compartilhar com amigos novos conteúdos.

Para utilizá-lo, é preciso fazer um cadastro rápido com número de telefone ou email, adicionar nome de usuário, e outras informações pessoais. O app também permite fazer buscas por canais ao vivo, por categorias, ou uma pesquisa direta com o nome do canal de interesse, além de recomendar outros conteúdos relacionados aos interesses dos usuários.

Aplicativo Twitch possui comunidades de games e usuários podem conhecer novas através de buscas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Discord, disponível em dispositivos Android e iOS, é uma rede social que conta com canais de voz próprios e que pode ser vinculada aos videogames. O aplicativo permite que usuários criem um espaço controlado através de convites, e pode ser organizado por tópicos, nos quais conteúdos dinâmicos são compartilhados. Esse tipo de recurso é interessante para quem curte jogar em multiplayer e precisa de chats de voz mais completos do que os oferecidos nativamente.

Além da versão gratuita, o app conta com uma versão paga, o Discord Nitro, que tem ferramentas adicionais para o bate-papo. No Nitro Basic mensal, há emojis personalizados e um emblema especial no perfil do usuário. Já o plano Nitro disponibiliza a transmissão de vídeos em HD e a opção de customizar o perfil.

Aplicativo Discord realiza busca por contatos salvos de amigos no celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza

8. Toggl Track

O aplicativo Toggl Track, disponível para dispositivos Android e iOS, é bastante interessante para quem curte games, pois permite que o usuário possa monitorar o tempo gasto em determinadas atividades. É possível controlar, por exemplo, a quantidade de horas diárias destinadas à diversão com jogos.

O app permite construir relatórios e gráficos diários, semanais e mensais com as informações de como o tempo está sendo utilizado, adicionar informações ao calendário pessoal, cadastrar períodos de tempo favoritos para os jogos e até mesmo emitir notificações de controle de tempo gasto. O aplicativo possui também a função de inserção de tags de controle, que auxilia na organização do tempo, e widgets que podem ser integrados à tela inicial do celular.

O aplicativo Toggl Track sincroniza a função de calendário com as informações pessoais do usuário — Foto: Reprodução/Gisele Souza