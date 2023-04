Damares Alves emprega irmã de Michelle Bolsonaro no Senado Federal

Meia-irmã de Michelle Bolsonaro, Geovanna Kathleen ganhou um cargo comissionado no gabinete da senadora Damares Alves (PL-DF). Como mostrou o Metrópoles, ela era uma das beneficiadas pelo fluxo de dinheiro vivo que transitava entre o Palácio da Alvorada e o Planalto para beneficiar parentes da ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher.

Geovanna Kathleen Ferreira Lima tem 24 anos e é filha de Maria das Graças Firmo Ferreira, mãe de Michelle Bolsonaro, com Antônio Wilton Farias Lima. A ex-primeira-dama é filha de Maria com Vicente de Paulo Reinaldo. Além da nova funcionária do Senado, Michelle tem outros três meios-irmãos.

Apesar de nomeada para um cargo público, o valor do pagamento de Geovanna Kathleen não consta no Portal da Transparência. Sabe-se, porém, pela tabela do Senado, que ajudantes parlamentares plenos recebem R$ 4.094,27. Essa remuneração considera o valor líquido e auxílio-alimentação, mas outros benefícios podem ser aplicados, a depender do caso.

Durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL), como mostrou o colunista Rodrigo Rangel, a equipe encarregada de auxiliar Michelle passava com frequência no Palácio do Planalto para pegar recursos em espécie na sala do tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Cid, ajudante de ordens do então presidente da República.

O militar é investigado pela suspeita de gerenciar o caixa 2 palaciano com verbas que tinham como origem, em parte, saques feitos com cartões corporativos do governo federal. Um grupo formado por pelo menos outros três oficiais seria responsável por atender, com frequênica, solicitações de depósitos feitas por Michelle, seja para pagar boletos, seja para honrar outras despesas.

A mensalidade do curso superior de Geovanna Kathleen estava entre as despesas regularmente pagas por esse grupo, segundo o colunista. Ela cursou arquitetura na Universidade Paulista, na unidade de Brasília. O valor girava em torno de R$ 784, até dezembro do ano passado.

Carona

Em 2021, enquanto ainda comandava o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves deu carona num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) a Geovanna e outros seis parentes da então primeira-dama.

Além de Kathleen, pegaram a carona outros dois meios-irmãos de Michelle, uma cunhada e dois sobrinhos. As informações foram obtidas pelo O Globo, em outubro daquele ano. O voo partiu de Brasília (DF) em 21 de agosto para São Paulo (SP). Trata-se da mesma data e local no qual foi comemorado o aniversário do maquiador Agustin Fernandez.

Tanto Damares quanto Michelle compareceram ao evento na capital paulista. Neste ano, a ex-primeira-dama e o maquiador se tornaram sócios na venda de produtos de beleza.