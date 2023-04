Dania Mendez é eliminada da Casa de Los Famosos e pode voltar ao BBB23

Depois de uma rápida participação no BBB23, que acabou em duas expulsões por assédio, de Sapato e MC Guimê, Dania Mendez foi eliminada, nesta segunda-feira (3), da Casa de Los Famosos, reality que a enviou para um intercâmbio no programa brasileiro.

A modelo caiu tanto nas graças do público, que circulam boatos de que ela pode voltar ao Big Brother Brasil, no episódio 101, que é quando os participantes da edição se reúnem novamente dentro da casa, para comentar sobre os momentos que viveram no confinamento.

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, os internautas comentaram o assunto, dizendo que a modelo já pode voltar para o Brasil. “Ainda assim triste por Dania ter saído, porém ela é campeã para os brasileiros. Volta, Dania!”, escreveu um internauta. “Vem pro Brasil, Dania! Aqui a gente te valoriza!”, disse outro.

VEM PRO BRASIL DANIA, AQUI A GENTE TE VALORIZA — Caah⚖️🐏🐙 (@camila08s) April 4, 2023