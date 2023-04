Daniego estreia e Polaco é dúvida para confronto de abertura do 2º turno

O técnico Erismeu Silva confirmou o atacante Daniego, contratado nesta semana, como um dos titulares do São Francisco no duelo de abertura do segundo turno do Campeonato Estadual contra o Rio Branco. A partida será realizada no sábado (15), às 16 horas, no Florestão.

“O Daniego vai para jogo e isso é certeza. O Jordão pode atuar pelos lados e desta maneira teremos um poder ofensivo maior”, explicou o treinador.

Polaco é dúvida

O meia Polaco sentiu um desconforto muscula no adutor da perna esquerda no treinamento dessa quarta (12), no Calafate, e será avaliado nesta quinta (13), antes do treinamento no Carlos Simão.

“Precisamos ter cuidado com Polaco. Ele teve uma lesão complicada no início da temporada e por isso é necessário avaliar com calma”, comentou Erismeu Silva.

Gabriel Willian joga

O lateral esquerdo Gabriel Willian tem presença certa contra o Rio Branco. O atleta acertou transferência para o Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, mas só será liberado no dia 19.