De biquíni, Gleici Damasceno curte tarde de sol na praia e ganha chuva de elogios; FOTOS

Gleici Damasceno, de 28 anos de idade, compartilhou alguns registros, nesta segunda-feira (3), tirados na praia do Dentista, na Ilha de Gipóia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Só há uma coisa melhor do que a praia – e isso é mais praia!”, escreveu a atriz acreana ao posar para os cliques de biquíni e cabelão longo liso.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios para a vencedora do BBB 18. “Que lindaaaa”, disse a também atriz Nathalia Gibson. “Maravilhosa, gata demais”, elogiou um fã. “Deusaaaa”, comentou um segundo. “Beleza pura que você tem”, acrescentou um terceiro.

Durante sua última estadia no Acre, seu estado natal, Gleici conversou com este colunista e falou sobre sua estreia no filme ‘Noite Alienígenas’ onde garantiu que quer focar na carreira de atriz: “Eu sei o que eu quero, e é focar na minha carreira como atriz. Desde de quando sai do Big Brother Brasil que eu venho estudando, me dedicando, venho entrando nesse meio com muito respeito. A gente sabe que não é uma carreira fácil, as pessoas costumam ver apenas o glamour da coisa. Mais é o que eu quero, é o que eu busco.

Gleici ainda revelou que neste mês de abril tem estreia de novo filme: “Abril estreia outro filme, já. A gente tá caminhando, galgando, e aos poucos a gente vai constituindo uma carreira. Que ainda é bem pequenininha, tá no começo, mas a gente vai chegando lá.”, disse a atriz em exclusiva ao ContilNet.

Enquanto Gleici não revela seus novos passos, vamos conferir os cliques da belíssima acreana: