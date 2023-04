De Boca do Acre, quilo do mandi é vendido a R$25 em Sena Madureira

Após o período da alagação, uma escassez do pescado vem sendo registrada no mercado de Sena Madureira. Até mesmo o peixe criado em cativeiro (açudes), não vem sendo encontrado em grande quantidade. Com isso, os pescadores vem trabalhando com a importação do produto visando abastecer o mercado local.

Um dos fornecedores de peixe para Sena Madureira é o município de Boca do Acre (Amazonas). Na manhã desta quarta-feira (26), em torno de 300 quilos de mandi foram descarregados no mercado de Sena. O quilo está sendo vendido ao preço de 25 reais.

- Publicidade-

De acordo com os profissionais, esse preço se dá por conta das despesas geradas nesse processo de importação.

O mandi é uma das espécies mais apreciadas pelos consumidores de Sena Madureira.