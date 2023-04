De fio-dental, MC Pipokinha mostra posição mais proibida e explicita

Se não for para causar ela nem aparece! MC Pipokinha já mostrou que veio para ficar e tem surpreendido o público dia após dia com suas músicas e fotos pra lá de ousadas. Vale ressaltar que, em um cenário que até pouco tempo era dominado por homens, a artista vem se destacando e provando que as mulheres também podem cantar funk proibidão.

Além de fazer sucesso na música, a funkeira vem ganhando muitos fãs na internet. No Instagram, por exemplo, ela já possui mais de 3 milhões de seguidores. Por lá, Pipokinha sempre recebe muitos elogios em suas publicações, principalmente naquelas mais sensuais. - Publicidade- MC Pipokinha atiça de fio-dental Nesta semana, aliás, MC Pipokinha resolveu mostrar sua posição mais ousada e atiçou os internautas de plantão. No registro divulgado em seu feed, ela surge apoiada em um muro de madeira, deixando o bumbum grandão levemente empinado e exibindo as marquinhas. A funkeira famosa usava um biquíni fio-dental branco e a peça praticamente desapareceu dentro de suas nádegas. Outro detalhe que ficou em evidência na imagem, foi a tatuagem de “pipoca” que a artista possui na cintura. Na legenda, ela aproveitou para interagir com os fãs. “Hoje é dia de lançamento de videoclipe novo! Da música SENSAÇÃO. Postem foto com essa musica e me marca. Vou repostar todos. Somos pipoketts”, avisou a gata, que recebeu aproximadamente 358 mil curtidas na postagem. Nos comentários da postagem, não faltaram elogios fervorosos para a MC Pipokinha. Uma seguidora comentou que ela é a mais “braba”. Outro fã elogiou o bumbum grandão da funkeira. Um internauta disse que a artista é uma musa maravilhosa. Já outro, elogiou a ousadia da cantora na rede social. Para quem não sabe, o nome verdadeiro da MC é Doroth Helena de Sousa Alves. Ela é natural de Forquilhinha, Santa Catarina e atualmente tem 24 anos. Confira a foto publicada por MC Pipokinha em seu perfil no Instagram: