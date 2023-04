De Tony Salles a Humberto Martins: famosos que já posaram peladões

Dezenas de capas da G Magazine e tantas outras revistas masculinas já foram esquecidas. Mas quando um determinado artista é lembrado em rodas de conversa por algum trabalho diferente do habitual, as publicações imediatamente vem à tona.

É o caso, por exemplo, de Vampeta, ex volante do Corinthians, que causou o maior frisson no final dos anos 1990 quando decidiu posar peladão. Foi ele, aliás, que elevou o nome da “G” chegando a estampar a seguinte manchete no jornal Folha de S. Paulo. “Nudez de Vampeta sacode o futebol”. “Sua atitude de posar nu, inédita entre astros do futebol, rompe um tabu nesse esporte no país…” diz um trecho da matéria. Relembre famosos que já posaram nus e você provavelmente não se lembrava.

VAMPETA

Fotos: Reprodução/Band

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ex-jogador contou que o motivo da decisão dele estampar a capa da revista foi o dinheiro que ele receberia. Com a bolada que recebeu, o ex-atleta disse que reforçou um cinema na cidade dele em Nazaré. Segundo ele, as fotos lhe renderam uma quantia de R$ 80 mil.

TONY SALLES

Foto: Reprodução/Instagram

O tempo parece que só fez bem para marido de Scheila Carvalho. O músico está entre os artistas que toparam um bom cachê para ser fotografo como veio ao mundo.

HUMBERTO MARTINS

Foto: Reprodução/Divulgação Rede Globo

O intérprete do personagem Guerra, de “Travessia”, da Rede Globo, posou nu para a revista Íntima. O ensaio foi feito em 2000, época em que protagonizava a novela “Uga, Uga”, da mesma emissora. “Foi uma tentativa de um cara, que montou essa revista. Era uma coisa chique, fina… Claro que eu não ia fazer se fosse uma coisa chula e desproposital. Tanto que eu fui quem montou o roteiro das fotos. Não ia tirar a roupa gratuitamente”, contou o ator ao podcast Papagaio Falante.

ROGER ROCHA

Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao Terra, o líder da banda Ultraje a Rigor relembrou o convite feito pela G Magazine. “Eu não tinha nada contra aquilo. Era uma coisa que poderia fazer, tinha até uma música que falava sobre isso (Pelado, do disco Sexo!, de 1987), seria hipocrisia dizer não. E eu não tinha nada contra nudez, frequentei na juventude áreas de nudismo. Quando me fizeram a proposta, falei que queria tanto de cachê, sem comissão por vendagem, e na época falaram que foi o maior cachê. Me pagaram, eu fiz”, recordou.

LATINO

Foto: Reprodução/Instagram

Latino relembrou detalhes do ensaio realizado para a revista G Magazine em 2000. O artista contou em entrevista ao podcast “Bulldog Show” que aceitou a proposta de R$ 200 mil para ficar sem roupa. “Os caras me deram R$ 200 mil para colocar o ‘pinto’ para fora e eu já fiz isso tantas vezes de graça. Foi esse o meu pensamento. Eu precisava quitar o apartamento de uma filha minha ou dar de entrada, não lembro direito. Eu pensava: ‘Vou colocar o pinto para fora e vou ganhar essa grana’, mas eu não estava pensando nas consequências”.

E seguiu. “Pensei que seria fácil, mas coisa nenhuma. Meu p** não ficava duro. Ficou ‘meia bomba’ o dia inteiro. Era uma grande equipe envolvida, e eu pensei: ‘Como vou ficar excitado no meio de tanta gente?’. Depois que você assina o contrato, esquece. Precisa ficar de p** duro, é uma das exigências”, recordou o músico.

VAVÁ

Foto: Reprodução/Instagram

Vavá, irmão gêmeo de Márcio, engrossa a extensa lista de famosos que já posaram para a revista G Magazine.

ALEXANDRE FROTA

Foto: Reprodução/Instagram

O ex-ator foi capa e recheio da publicação mais de uma vez. Em uma delas, em que ele aparece nu com outros dois homens se pegando dentro uma piscina, Frota embolsou nada menos que R$ 300 mil. “Toda vez que os bolsonaristas querem me atacar, enviam essa foto como se eu fosse ficar magoado ou envergonhado. Coitados, não sabem de nada. Festa temática de lançamento para duas mil pessoas, R$ 300 mil na conta, passagem e hospedagem para o Caribe com acompanhante e muitos beijos. Que delícia”, contou ele ao UOL.

KLEBER BAMBAM

Fotos: Reprodução/Instagram

O vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil também falou ao UOL sobre como foi posar nu para uma publicação voltada para o público homossexual. Se teve algum constrangimento? “Foi tranquilo, não fiquei tímido, até nas fotos em que eu tive que ficar excitado”, declarou o “pai” da boneca Maria Eugênia – personagem criado por ele durante o confinamento no reality da Rede Globo.

THEO BECKER

Fotos: Reprodução/Instagram

O ator tinha apenas 23 anos quando aceitou o convite para posar nu. Segundo ele, foi um trabalho totalmente artístico, mas que demorou para seus pais aceitarem. “Era um trabalho artístico, mas eu venho de uma coisa muito tradicional. Foi meio relutante para os meus pais aceitarem.”, declarou ele, em entrevista ao apresentador Maurício Meirelles.

MARCOS OLIVER

Fotos: Reprodução/Instagram

TÚLIO MARAVILHA

Fotos: Reprodução/Instagram

Assim como Vampeta, o ex-jogador do Botafogo também aceitou o convite da “G” para posar nu. O ensaio aconteceu em 2003, e nessa época, tinha pouco mais de 30 anos. Ele comentou o trabalho em entrevista ao apresentador Maurício Meirelles. “Estava jogando no Atlético Goianiense e aí surgiu essa proposta [de posar nu]. E a ‘G’ na época era o auge, só perdia para Playboy. Minha esposa foi minha inspiração, então não tem mal nenhum”, disse, acrescentando também que na ocasião ele estava “de bobeira” e que era uma “grana boa”.