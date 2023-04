De última hora, justiça libera show de Renanzin Pressão, e cantor sobe ao palco

Pouco mais de 23h desta segunda-feira (24), a desembargadora Waldirene Cordeiro, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), permitiu que a Prefeitura de Tarauacá realizasse o show do cantor Renanzin Pressão – parte da programação dos 110 anos do município.

O cantor subiu ao palco pouco tempo depois de receber a decisão.

- Publicidade-

A Justiça havia impedido o show por duas vezes por determinação judicial da Comarca do município após a entrada de uma Ação Civil Pública (ACP) pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Quando a Comarca do município de Tarauacá cancelou o show do cantor, Renanzin Pressão já havia desembarcado no Aeroporto de Rio Branco e aguardava em um hotel da capital.

O suposto cancelamento do show causou decepção entre os fãs do artista que estavam ansiosos para assistir a apresentação. Renanzin Pressão é considerado um dos maiores nomes da música em Tarauacá e sua presença era já esperada pelos moradores da cidade.

O evento reuniu centenas de moradores no local.