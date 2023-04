Deborah Secco agradece viagem com cliques de biquíni e rouba a cena

Deborah Secco é profissional quando o assunto é deixar os seus fãs e admiradores de boca aberta com os seus registros nas redes sociais. A atriz sabe muito bem como arrancar suspiros dos internautas.

Nos últimos dias, a estrela curtiu as maravilhas de Fernando De Noronha, em Pernambuco, ao lado da sua família, e dividiu cada momento com os internautas nas redes sociais.

- Publicidade-

Deborah Secco elege biquíni minúsculo para passeio em barco

Em uma publicação em sua conta do Instagram, na última terça-feira (11), a beldade compartilhou uma sequência de cliques deslumbrantes no arquipélago e colecionou elogios.

Para o momento em família no barco, Deborah Secco escolheu um biquíni fio-dental colorido, com as alças fininhas. O look de verão escolhido realçou totalmente as curvas da beldade aos 46 anos de idade. No segundo clique, a famosa deu um zoom em seu corpaço e mostrou o volume do seu bumbum.

“Já com o coração apertado por ir embora… Fernando de Noronha é um portal, desses bem poderosos Aqui o tempo ganha outra dimensão… O contato com a natureza é tão intenso, que sinto que volto pra dentro de mim… Minha eterna gratidão a esse lugar! Vocês são os melhores anfitriões do mundo”, disse ela na legenda da postagem.

A publicação contou rapidamente com muitas curtidas. Fãs e seguidores de Deborah Secco rechearam a postagem de belíssimos comentários. Por lá, muitos usuários exaltaram a beleza e boa forma da esposa de Hugo Moura.

Um internauta disse que tudo na atriz é muito linda. Outro afirmou que a artista sempre foi maravilhosa. O terceiro falou que a famosa é um luxo de mulher. O último fã pontuou que a beldade cada dia está mais linda.

Confira os cliques de Deborah Secco:

” alt=”” aria-hidden=”true” />

” alt=”” aria-hidden=”true” />