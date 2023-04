Defensoria começa a tirar 2ª via de documentação da população atingida pela alagação

O estado do Acre entrou em situação de emergência após as enxurradas que ocorreram na quinta-feira (23) de março, depois da forte chuva, que ocasionaram a alagação que atingiu cerca de 90 bairros só em Rio Branco.

Nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), iniciou nesta segunda-feira (3), o atendimento à população que perdeu a documentação devido às enchentes do Rio Acre e dos igarapés.

Inicialmente, a instituição fez uma triagem nos abrigos provisórios, identificando que muitas das famílias desalojadas haviam perdido absolutamente tudo na inundação, inclusive sua documentação, item extremamente necessário na vida do brasileiro.

A documentação é um meio de acesso a benefícios, procedimentos médicos e a cidadania em geral. A moradora do bairro Conquista, Maria das Dores Barbosa, foi a primeira a conseguir retirar a documentação com a Central de Atendimento da DPE/AC.

“Essa alagação acabou com nossas coisas, foi algo que a gente não esperava. Me assustei quando vi que a água alcançou minha bolsa cheia de documentos, então eu agradeço muito a vocês da Defensoria, por ter ido atrás de nós pra tirarmos nossos documentos, muito obrigada”, comentou Maria.

O prefeito Tião Bocalom acompanhou as atividades junto com a defensora pública geral, Simone Santiago. “Nossa missão é garantir o acesso aos direitos e isso só é possível por meio de documentos oficiais. Agradeço a toda equipe da Defensoria e parceiros pelo empenho nessa força-tarefa”, disse a defensora-geral.

Os atendimentos irão ocorrer de forma presencial nos dias 3, 4 e 5 e também nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de abril, das 13h30 às 17h30. As pessoas que perderam os documentos na alagação, mas não estão nos abrigos provisórios, posteriormente farão um cadastro junto às associações dos bairros e também serão encaminhadas para o atendimento na Defensoria.