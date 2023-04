Defesa Civil pede interdição parcial da Gameleira após rachadura chegar a 30 metros

Um processo de erosão foi detectado no Calçadão da Gameleira, no Centro de Rio Branco. A Defesa Civil do município pediu a interdição parcial do trecho danificado após a cheia do Rio Acre.

O solo da região começou a apresentar sinais de movimentação após a vazante do Rio Acre. Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, a fissura no local chega a cerca de 30 metros.

De acordo com o tenente-coronel, o problema é comum após a enchente, pois o local ficou coberto pelas águas do Rio Acre durante a cheia.

O coordenador também disse que outro fator que pode ter prejudicado o solo na região, é um tronco de uma árvore que foi cortada em 2015 não ter sido retirado completamente e com o apodrecimento da árvore morta, o solo pode ter sido afetado.