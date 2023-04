Defesa de Gladson diz que vai recorrer ao STF e acusa PF de investigação indevida

Após decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou o recurso impetrado pelo governador Gladson Cameli para anular a Operação Ptolomeu, a defesa do chefe do executivo se manifestou sobre o assunto, nesta quarta-feira (19).

Os advogados explicaram em nota pública enviada à imprensa que vão recorrer da decisão e diz que a Polícia Federal fez investigação indevida.

“A defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal do Acre fez investigação indevida sobre uma criança de seis anos de idade e, como se não bastasse, burlou a competência da Justiça Eleitoral, foro para apreciar casos relacionados a campanhas eleitorais. Os excessos e ilegalidades dessa operação, verdadeira reedição tardia da lava-jato no Acre, precisam ser corrigidos”, destaca.

A nota foi assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Telson Ferreira.