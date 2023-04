Depoimento de Bolsonaro sobre envolvimento nos atos de 8 de janeiro dura 2 horas

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (26), em Brasília, sobre o possível envolvimento dele nos atos terroristas na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, durou mais de duas horas, informou a própria PF. O ex-presidente chegou à sede da instituição às 9h (horário de Brasília) e entrou pela garagem.

A oitiva terminou por volta das 11h30 (horário de Brasília), quando o ex-presidente deixou a PF e falou brevemente com jornalistas que faziam plantão no local. A ida de Bolsonaro ao prédio da PF ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-presidente fosse obrigado a explicar se tem ligação com a invasão das sedes dos Três Poderes, depredadas no 8 de janeiro por extremistas que não aceitam o resultado das eleições. No despacho, Moraes destaco que o depoimento ainda não tinha sido autorizado pelo fato de Bolsonaro ter saído do país.

Com o retorno do ex-presidente, que estava nos Estados Unidos, o depoimento pôde ser colhido pela corporação. A acusação é de que o político teria incitado os atos extremistas ocorridos na capital do país. A investigação corre no Supremo.

Os envolvidos nos atentados respondem por diversos crimes, como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, como emprego de violência e uso de material inflamável, e deterioração do patrimônio tombado.