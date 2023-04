Deputada Socorro Neri é eleita vice-presidente do Parlamento Amazônico

Em missão oficial em Belém (PA), a deputada federal Socorro Neri (Progressistas) foi eleita a vice-presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), durante a 7ª sessão ordinária do fórum, promovida nesta terça-feira, 25. O encontro é promovido pelo Instituto Caucus Brasil (ICB) e Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL).

A parlamentar atuará ao lado do presidente do grupo, senador Nelsinho Trad (PSD/MS). Juntos, eles representarão o Brasil no debate sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia e de fomento às políticas integradas entre os países membros. São eles: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

“Nosso trabalho promoverá o diálogo político, a criação de alianças estratégicas e a construção de convergentes regionais, em favor do desenvolvimento sustentável na Amazônia e da proteção do meio ambiente, com foco nas pessoas”, destacou Socorro Neri, em sua fala de posse.

Durante a reunião, os presentes também apreciaram a declaração conjunta do Parlamento Amazônico para a cúpula dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a ser realizada em 8 e 9 de agosto.

A agenda da missão oficial seguirá nesta quarta-feira, 26, quando a deputada Socorro Neri chefiará a comitiva em visita à estação experimental de sistemas agroflorestais da Embrapa Oriental, onde serão apresentadas experiências locais com potencial de crescimento da bioeconomia agroflorestal, além de reunião sobre os avanços da legislação para a Amazônia.