Deputado Calegário faz doação para o Centro POP de Rio Branco

Nessa semana, o deputado estadual Fagner Calegário mobilizou seu gabinete para realizar doações para o Centro POP, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Foram centenas de peças de roupas entregues ao centro, pelo representante Bruno Moraes.

Na ocasião, Moraes reafirmou o compromisso do mandato de Calegário com todos os Rio branquenses, sem distinção, e parabenizou o Centro pelo incrível trabalho. “O centro desempenha um trabalho lindo e fundamental dentro da sociedade. Essa foi uma maneira de ajudá-los ainda mais, afinal esse é o objetivo do mandato. Essa é uma pequena doação para quem mais necessita”, disse Bruno Moraes.

O deputado estadual Calegário reforçou a importância de olharmos com mais sensibilidade para as pessoas em situação de rua. “Infelizmente, ainda existem muitas pessoas em nosso Estado que estão nessa situação. Devemos ter atenção nelas e buscar políticas públicas para alcançá-las. Essa doação é um pequeno gesto do compromisso do nosso mandato. Iremos continuar trabalhando para ajudar ainda mais”, completou Calegário.