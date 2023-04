Deputado coronel Ulysses aciona CEF para auxiliar os atingidos pelas enchentes

O deputado coronel Ulysses (UB/AC) entrou com uma Indicação junto à CEF (Caixa Econômica Federal) sugerindo a concessão de financiamento imobiliário “sem juros” e liberação do FGTS para os atingidos pelas enchentes ocorridas no Estado do Acre ,bem como prorrogação dos prazos de vencimento de financiamento imobiliário para os clientes que vivem em áreas atingidas pelas cheias dos rios acreanos.

De acordo com o parlamentar, existe um esforço enorme dos atingidos para reconstruir seus lares e retomar seus negócios, carregando um endividamento não programado. “As vítimas das enchentes enfrentam uma situação econômica crítica. A calamidade, inesperada e de grandes proporções, pôs em risco, segundo o deputado, a própria sobrevivência de muitas famílias, “obrigando o Poder Público e a classe política a agir junto aos órgãos de Governo para o emprego de medidas urgentes e ações e programas emergenciais que venham ao encontro das necessidades”.

Programa existente

A CEF já possui o chamado saque calamidade do FGTS, uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal ,urgente e grave, decorrente de desastre natural que tenha atingido sua área residencial. “Trata-se de um programa que vem ao encontro das necessidades de quem realmente vem sofrendo as consequências e dificuldades de uma enchente já considerada histórica desde que foram iniciadas as medições e monitoramento da bacia hidrográfica do Estado , sobretudo do rio Acre”, explicou o deputado.

O parlamentar adiantou ainda que a CEF é apenas um dos órgãos federais onde pretende buscar recursos e programas assistenciais que possam efetivamente ajudar e facilitar a vida das vítimas das alagações, que atingiram servidores públicos, comerciantes, produtores rurais, ribeirinhos e a população em geral que sofreu enormes prejuízos frente às adversidades provocadas pelas inundações no Estado. “Já entramos em contato com o Ministério da Integração e vamos apelar a todas as entidades públicas e de caráter privado que possam efetivamente ajudar o Estado e sua população num momento crucial de sua história”.