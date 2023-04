Deputado diz que mais de 5 mil famílias ficaram desempregadas com Operação Ptolomeu

Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), desta terça-feira (11), o deputado estadual Afonso Fernandes (PL), ao comentar sobre os 100 dias de governo da segunda gestão Gladson Cameli, disse que a terceira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no mês passado, atrapalhou o desenvolvimento do Estado e deixou mais de 5 mil família acreanas desempregadas.

“Nós precisamos sim que as instituições investiguem e tomem as decisões que precisam ser tomadas. Não podemos aceitar que através de embargos, os pequenos que estão lá com a mão na enxada paguem o pato. A justiça precisa compreender que existe outras formas de tomar as decisões. Se for preciso fazer intervenções, que o Governo Federal faça. Mas não puna o Estado do Acre. Só na Operação Ptolomeu, mais de 5 mil famílias ficaram desempregadas”, disse.

Afonso aproveitou para criticar os embargos de várias empresas madeireiras tomados pelo Ibama, o que chamou de “estupidez ambiental”.