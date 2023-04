Deputados batem boca durante reunião das comissões na Aleac: “Ditador”

Nas comissões de distribuição dos vetos, nesta quarta-feira (26), os deputados estaduais Edvaldo Magalhães (PcdoB) e Manoel Moraes, líder do PP na Aleac, discutiram sobre o regimento interno da Casa.

A confusão começou quando os parlamentares debatiam o veto do PL que instala detectores de metais nas escolas do Acre. O deputado Adailton Cruz (PSB) solicitou palavra para questionar o veto feito pelo Executivo e foi negado pelo presidente da Comissão de Justiça, Manoel Moraes.

Moraes disse que não em razão do limite do tempo, negou a palavra ao parlamentar de oposição. Na hora, Edvaldo se revoltou com a decisão e lembrou do regimento interno da Casa.

“O senhor não pode rasgar o regimento. Qualquer deputado, depois que todos os membros da comissão seja titular ou suplente, falarem, tem o direito de falar nas reuniões”, disse Edvaldo ao reclamar de ter sido negada a fala a Adailton.

Edvaldo continuou e declarou que por ser presidente da comissão, Manoel não tem o direito de agir como bem entender. “O senhor pode ser um ótimo governista, mas não pode ser ditador”.

O comunista finalizou a fala alertando para o que deve ser tratado ainda na sessão de hoje. “Hoje a sessão vai ser boa”, ironizou Edvaldo após ver a galeria da Casa lotada por manifestantes.

Ao sair da reunião, Edvaldo reafirmou ao ContilNet a indignação com a situação. Veja: