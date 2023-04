Deracre libera Ponte Metálica no Centro de Rio Branco após nova pavimentação

Na manhã desta sexta (14), a Ponte Juscelino Kubitschek, mais conhecida de Ponte Metálica, no centro de Rio Branco, foi liberada após a execução do recapeamento asfáltico do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Foi feita a implantação de uma nova camada asfáltica para garantir mais estabilidade ao pavimento para melhorar a trafegabilidade do local. “Trabalhamos no recapeamento asfáltico da ponte metálica e hoje garantimos a liberação para o tráfego”, explicou o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães.

O Deracre trabalhou em conjunto com a Prefeitura de Rio Branco, a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) e a Defesa Civil do Estado para que o trabalho fosse concluído.

A ponte havia sido interditada desde o dia 27 de março, em razão da cheia do Rio Acre, que começou com a forte chuva que ocorreu no dia 23 de março e inundou uma das principais vias de acesso ao Segundo Distrito da capital acreana.