DeriCast recebe Eloy Cor e Corpo para falar sobre empreendedorismo

No episódio desta semana, o DeriCast recebe Eloy, um empresário destemido e visionário da cidade de Rio Branco. Ele enfrentou inúmeros desafios para fazer seus negócios prosperarem, mesmo com a falta de apoio do estado para os empreendedores locais.

Nesta conversa, Eloy compartilha sua jornada, desde a concepção de sua empresa até o seu crescimento, apesar das adversidades.

“Descubra como Eloy superou as dificuldades impostas pela burocracia e falta de incentivos, usando sua determinação, criatividade e paixão pelo empreendedorismo para vencer os obstáculos. Neste episódio, você aprenderá: os desafios de empreender em Rio Branco; A importância da resiliência e motivação no mundo dos negócios; Como Eloy transformou adversidades em oportunidades; Dicas valiosas para você aplicar em sua própria jornada empreendedora”, diz Alderian Campos, um dos apresentadores do DeriCast.

Veja o episódio: