Desbloqueio do FGTS pode ser feito online com saque imediato

Um dos principais direitos cedidos aos trabalhadores que exercem a sua profissão em regime CLT, ou com a carteira de trabalho assinada, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Veja agora como fazer o processo de desbloqueio de forma digital e agilizar o seu processo para sacar o benefício.

A partir do momento em que o cidadão consegue um emprego que possui a obrigação de assinar a sua carteira de trabalho, o trabalhador passa a ter uma série de leis e direitos ao seu favor, inclusive, o FGTS. Isto porque as leis trabalhistas foram idealizadas para fomentar o crescimento de um indivíduo.

- Publicidade-

Além, claro, de garantir saúde ao funcionário. Direitos como o seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-maternidade e, fundamentalmente, o FGTS, que garante ao trabalhador um saldo em casos de emergência, que é acumulado ao longo dos anos prestados de serviço em uma determinada empresa.

O FGTS nada mais é do que um formato de “poupança” para o empregado. No caso de regime CLT, de forma mensal, 8% do seu salário vai para o Fundo de Garantia. Não é responsabilidade do trabalhador fazer esse depósito, sendo uma responsabilidade integral do empregador fazer este tipo de depósito.

Como desbloquear o FGTS?

Alguns casos podem levar ao bloqueio do seu FGTS, como demissões sem justa causa, decisões judiciais e atualizações cadastrais pendentes; essas são algumas opções que podem levar o seu cadastro ao banimento. Porém, existem formas que você evitar que isto ocorra e até mesmo reverter tal bloqueio.

Inicialmente, procure saber o motivo pelo qual o seu aplicativo foi bloqueado. Isto pode ser consultado indo a uma agência da Caixa Econômica Federal ou até mesmo em ligação com a instituição financeira. Caso não seja um problema judicial, será mais fácil resolver o seu problema relacionado ao bloqueio.

De forma digital, verifique no aplicativo FGTS se existe alguma pendência cadastral em seu registro, que é um dos principais casos de bloqueio. Caso não encontre a sua resposta pelo aplicativo, busque o site FGTS.GOV.BR e tente realizar a sua busca por lá. Existe, também, o número de contato, que é o 0800 726 0207.