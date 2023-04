Descubra quais são os celulares Android mais poderosos do mundo

Um smartphone desconhecido dos brasileiros, o Nubia Red Magic 8 Pro Plus, levou a melhor no teste de benchmark realizado pelo AnTuTu no mês de março. Com isso, ele conquistou o posto de celular Android mais rápido do mundo, seguido dos modelos Vivo X90 Plus, Mi 13 Pro, Mi 13 e Galaxy S23 Ultra no top 5.

O que todos têm em comum é o processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, que equipa oito dos dez smartphones mencionados no ranking. Os dois produtos restantes carregam variações da versão mais antiga do chip.