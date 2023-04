Detran no Acre prorroga pagamento de licenciamento; veja as placas contempladas

Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) anunciou, na manhã desta terça-feira (04), a prorrogação do Licenciamento para as placas de veículos com finais 1, 2, 3, 4 e 5.

Quem deveria pagar o documento até o dia 31 de maio, agora poderá realizar o pagamento até o dia 30 de junho, sem aplicação de multa.

- Publicidade-

Segundo o comunicado, a intenção da prorrogação é permitir que os acreanos, sobretudo os que foram afetados diretamente pelas enchentes, tenham tempo considerável para se recuperar financeiramente.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) deve ser renovado anualmente.

O pagamento da taxa garante a emissão do documento, que é obrigatório e comprova que o automóvel está apto a circular pelas vias públicas brasileiras.