Dia Mundial da Criatividade irá reunir mais de 60 projetos em três dias de evento

Gastronomia, yoga, artes plásticas, literatura, rap, reciclagem, taekwondo, influência digital. Estes são alguns segmentos que serão apresentados ao público durante a ação Dia Mundial da Criatividade (World Criativity Day), uma iniciativa global que será realizada simultaneamente em 100 cidades do Brasil e outras 30 pelo mundo, de 20 a 22 de abril, por meio de palestras, workshops, oficinas e rodas de conversa presenciais e online.

Todas as atividades são gratuitas. A abertura no Acre será no dia 20, às 8 horas, no espaço cultural O Casarão, centro de Rio Branco.

O evento reúne nesta edição mais de 60 projetos inspiradores idealizados e desenvolvidos por profissionais de diversas áreas, artistas e empreendedores, tanto da capital como do interior do estado. Um desses projetos é a Oficina de Rap, que tem como objetivo ensinar os fundamentos do hip hop e da música rap, segundo o próprio ministrante, o professor de História Jorge Neto de Andrade Nobre, conhecido na cena hip hop como Spartakus.

“Acredito ser mais uma chance para experienciar novas relações sociais e divulgar a arte e a cultura da qual faço parte, que me transformou como ser humano e que me ajuda a seguir sempre na perseverança por um mundo melhor. Acredito que será extremamente proveitosa essa oportunidade”, diz o rapper. A Oficina de Rap será oferecida de forma presencial no dia 22 de abril, às 16h30.

O palco para todas as iniciativas realizadas de forma presencial será a Praça do Seringueiro, espaço localizado no centro de Rio Branco, entre o Memorial dos Autonomistas e o Palácio Rio Branco. Logo ao lado, na rua Arlindo Porto Leal, no mesmo trecho, o público terá acesso à Feira Criativa, a grande novidade desta edição, onde pequenos empreendedores poderão comercializar seus produtos ou serviços.

“A nossa expectativa é o que Dia Mundial da Criatividade dê visibilidade para os criativos do Acre, trazendo esperança também para as pessoas que estão passando pela situação da alagação, muitas delas ainda em abrigo. Queremos ser um local, com essa feira da criatividade, onde a gente possa ter música, informação, produtos de qualidade e onde as pessoas possam levar a famílias no feriadão e compartilhar esperança”, apontou a anfitriã do evento, jornalista Jane Vasconcelos.

No Acre o Dia Mundial da Criatividade e Inovação tem parceria do Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e acretv.net. Para participar das atividades online, é necessário se inscrever por meio do https://worldcreativityday.com/brazil/rio-branco/activities.

O que é o Dia Mundial da Criatividade

Criado no Brasil em 2014 para promover ideias inovadoras, motivar e inspirar a buscar soluções criativas para a resolução de problemas, a ação alcançou proporção global em 2018. Foi a partir da Resolução 71/284 da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecendo o Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

O objetivo é construir uma grande comunidade de líderes criativos, educadores, empreendedores, investidores, criadores de conteúdo, promotores da arte, esportistas, pesquisadores.

Em 2023, o Dia Mundial da Criatividade será realizado simultaneamente em cerca de 100 cidades de 30 países ampliando o alcance deste festival colaborativo que envolve milhares de inspiradores, anfitriões, parceiros, voluntários e público participante.