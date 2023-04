Diretoria da Assermurb define programação e embarque será na quinta

A diretora da Assermurb, Socorro Siqueira, definiu a programação da equipe visando o confronto de volta contra o São Raimundo, de Roraima, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A partida de volta será no próximo domingo, dia 30, às 16 horas (hora Acre) no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, e as meninas acreanas podem perder até por um gol de diferença que estarão classificadas para a segunda fase do torneio nacional.

“Vamos trabalhar na segunda, na terça e na quarta e embarcamos para Boa Vista na madrugada de quinta. A nossa intenção é realizar o último treinamento no local da partida”, disse a dirigente.

Quem vai?

Somente após o treinamento desta terça, 25, no Florestão, a lista das atletas para a partida de volta vai ser definida.

“Temos muitas atletas tentando a liberação dos seus empregos. Essa é uma realidade do futebol feminino e queremos levar o grupo mais forte possível para tentar a classificação”, comentou Socorro Siqueira.

Sem acomodação

Para a atacante Thaila, um dos destaques na vitória da estreia por 3 a 1 no último sábado, no Florestão, o grupo precisa treinar forte e manter a concentração.

“Tivemos um jogo muito difícil em casa e em Boa Vista não vai ser diferente. Manter o foco vai ser fundamental”, comentou Thaila.