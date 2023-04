Diretoria do Humaitá dispensa 3 atletas antes do clássico contra o Rio Branco

O goleiro Yan, o lateral Daniel Silva e o volante Mineiro foram dispensados pela diretoria do Humaitá e não seguem para sequência do Campeonato Estadual. O extra-campo dos atletas determinou a saída do Tourão.

Yan e Daniel não chegaram a entrar em campo e o volante Mineiro voltou a ter problemas de relacionamento com técnico Álvaro Miguéis.

Treino final

O elenco do Humaitá realiza um treinamento na tarde desta segunda, 3, na UFAC, e fecha a preparação para o clássico contra o Rio Branco. A partida vai ser disputada na terça, 4, às 18 horas, no Florestão, em um confronto direto por uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual.

Crises intermináveis

O grupo de atletas do Humaitá foi montado para fazer uma grande temporada. O Tourão fracassou nas Copas Verde e do Brasil e mesmo invicto no Estadual as crises são intermináveis.

O presidente Igor Cotta vem fazendo dispensas e realizando contratações e o objetivo é o colocar novamente a equipe em um grande momento dentro e fora do gramado.