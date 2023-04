Discussão entre homens em situação de rua termina com um ferido no PS de Rio Branco

Um homem em situação de rua identificado como Levi Leite de Lima, 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (12), após uma discussão com outros dois em situação de rua. O crime aconteceu na rua Doutor Pereira Passos, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Levi estava caminhando pela rua Doutor Pereira Passos, quando foi abordado por dois conhecidos dele, que também não estão em situação de rua. No meio da conversa, acabou ocorrendo um desentendimento e um dos conhecidos de Levi, de posse de uma faca, desferiu uma facada abaixo da axila da vítima. Após a ação, o acusado fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor do crime e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).