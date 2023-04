DNIT diz que foi destinado orçamento de R$ 207 milhões para as obras da BR-364

Na manhã desta segunda-feira (17), durante a audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a situação da BR-364 foi pautada, além do planejamento e obras já em execução na estrada que interliga diversas regiões do Acre e que chegou a ser interditada mais de uma vez, ainda no primeiro semestre deste ano.

“Essa discussão sobre a BR 364 é muito necessária. Manter as obras nessa rodovia deve ser prioridade. Essa estrada é muito importante para o Acre e para o Vale do Juruá. Ela não pode fechar de jeito nenhum”, salientou o presidente do parlamento acreano, Luiz Gonzaga (PSDB).

Na ocasião, foi destacado também que o orçamento para este ano representa um investimento de R$207 milhões para as obras da BR-364, e argumentando que de 2019 a 2022 o orçamento caiu drasticamente em relação a 2018.

Gonzaga disse que a Aleac está à disposição para trabalhar em prol de melhorias na BR-364. “A Aleac está à disposição para ajudar. Esta casa quer trabalhar para resolvermos esses problemas da BR o quanto antes. O povo acreano, especialmente a região do Juruá, precisa de uma estrada de qualidade para gerar emprego e renda”, endossou o presidente parlamentar.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Carlos Moraes, disse ainda que o projeto de reconstrução do trecho entre Sena Madureira a Feijó está previsto para iniciar no final do ano ou início de 2024. “Vamos tentar correr com a licitação para que no verão de 2024 já inicie as obras de reconstrução do trecho entre Sena e Feijó”, disse o superintendente do DNIT.