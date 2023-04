DNIT recupera trecho rompido na BR-364; trânsito é restabelecido

Devido às chuvas torrenciais, alguns pontos da BR-364 foram interditados mais uma vez no período de uma semana. Diversas crateras surgiram na estrada que liga Rio Branco a Porto Velho, praticamente a dividindo em duas partes.



Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo na BR-364 voltou ainda na noite desta sexta-feira (31), mas foi retomado completamente apenas na manhã deste sábado (1).

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizaram obras emergenciais no local para que o município não ficasse isolado por terra e pudesse garantir a segurança dos motoristas que fazem o trajeto.

De acordo com a PRF, a nova cratera teria surgido na pista durante a madrugada de sexta-feira (31). A corporação informou que o trecho foi totalmente interditado para “preservar vidas e evitar acidentes” e após algum tempo de obras o tráfego foi restabelecido.