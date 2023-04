Do Acre, Gleici Damasceno estreia novo filme com Carol Castro e Danton Mello; veja trailler

A acreana Gleici Damasceno se prepara para estrear mais um trabalho nas telonas do país. Após o sucesso como protagonista do filme ganhador do Festival de Gramado do ano passado, “Noites Alienígenas”, Gleici contracena ao lado de nomes famosos nacionalmente no novo longa-metragem do diretor Wagner de Assis, “Ninguém é de Ninguém”, que estreia nesta quinta-feira (20).

O filme que tem no elenco Carol Castro, Danton Mello, Rocco Pitanga e Paloma Bernardi, é uma adaptação para o cinema do Best-seller homônimo de Zíbia Gasparetto.

O longa aborda temas importantes como relacionamento abusivo, traição e trabalho.

Veja a sinopse: O filme Ninguém é de Ninguém mostra a vida do casal Gabriela (Carol Castro) e Roberto (Danton Mello) e seus dois filhos. Desempregado, Roberto acaba sendo sustentado por Gabriela. O relacionamento com o passar do tempo faz com que o marido tenha um ciúme doentio pela a esposa, em que ele começa a fantasiar situações e envolvendo outras pessoas em sua história

O filme marca o segundo papel da acreana Gleici Damasceno nos cinemas e tem como distribuição a Sony Pictures, uma das produtoras de cinema mais importantes do mundo. O longa não tem estreia marcada para acontecer no Acre.

Durante entrevista no programa Conversa com Bial nesta segunda-feira (17), foram divulgados alguns frames da atuação da acreana no filme.

Confira:

Veja o trailer oficial do filme: