O time do Colégio Dom Pedro II foi goleado pela equipe do Colégio San Paio, do Rio de Janeiro, por 9 a 0 na manhã desta quinta (27), em Palmas, Tocantins, e vai disputar o 5º lugar na Série Prata do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino.

Volta a campo

As meninas acreanas voltam a campo nesta sexta, 28, às 9 horas (hora Acre) para jogar contra o time do Colégio Mundo Moderno, do Espírito Santo. O Dom Pedro II precisa ganhar para jogar pelo 5º lugar no sábado, 29.