Dom Pedro II goleia e vai enfrentar cariocas por vaga na semifinal da Série Prata

A equipe do Colégio Dom Pedro goleou o time do Colégio Leonor Porto, de Pernambuco, por 8 a 0 nesta quarta, 26, em Palmas, Tocantins, e avançou na segunda colocação do grupo e por isso vai disputar o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Escolar na Série Prata. Jordana (3), Duda (2), Isadora, Áurea e Bruna marcaram os gols acreanos.

Disputa semifinal

O time do Dom Pedro II enfrenta a equipe do Colégio Odete São Paio, do Rio de Janeiro, nesta quinta, 27, a partir das 8h30 (hora Acre), por uma vaga na semifinal do torneio nacional. “A equipe evoluiu muito nos dois últimos jogos. Teremos uma equipe de muita qualidade, mas temos chances de avançar”, comentou a técnica Rose Costa.

Corinthians e Fluminense

A equipe de São Paulo no Brasileiro é formada com base do Corinthians e o Rio de Janeiro com atletas do Fluminense. “O Brasileiro Escolar é uma competição muito forte. Teremos um duelo nas quartas bem difícil”, disse a treinadora.