Dom Pedro II perde na estreia do Campeonato Brasileiro Escolar

A equipe do Colégio Dom Pedro II perdeu para Colégio São José, de Tocantins, por 4 a 2 na manhã desta segunda (24), em Palmas, Tocantins, na abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Escolar.

As meninas acreanas foram em busca do resultado, chegaram a empatar por 2 a 2, mas no fim acabaram sofrendo a derrota.

Segunda partida

O time do Dom Pedro II faz nesta terça (25), a partir das 8h15 (hora Acre) contra o José Alves Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, a segunda partida no torneio nacional.

Qual será a série?

Segundo o vice-presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), professor José Reinaldo Azevedo, após o fechamento dos jogos da primeira fase vai ser definida em qual série a equipe acreana vai disputar medalha.

“Teremos a segunda fase nas categorias ouro, prata e bronze e os resultados da primeira fase irão determinar onde o Dom Pedro irá jogar”, explicou o dirigente.