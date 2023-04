Domingo no Parque: mais uma edição do evento acontece neste final de semana

Neste domingo (30), acontece mais uma edição do Domingo no Parque, para celebrar o encerramento do projeto Convivendo e Aprendendo, com a mestra Zenaide Parteira: artes manuais, saúde da mulher e música tradicional.

Foram lindos dias de aprendizados, conversas e muita música no Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser @ceccoartedeser, um serviço público de saúde mental na cidade de Rio Branco (AC).

O domingo será repleto de atrações, onde será feita a homenagem póstuma Fernanda Semente em memória a nossa querida Fernanda Machado, finalizando com o pocket show Mulher Vagalume da mestra Zenaide Parteira.