Domitila tem sonho premonitório com derrame e recebe notícia chocante

Dentro do BBB 23, Domitila teve alguns sonhos que acabaram se concretizando e deixou os internautas perplexos com sua sensibilidade. Em entrevista ao Mais Você, a ex-sister relatou outro sonho premonitório que teve e recebeu uma notícia chocante.

Ana Maria Braga questionou sobre os sonhos da ex-sister e a Domitila afirmou que, quando estava dentro do confinamento, teve um sonho de que algum amigo próximo estava com o rosto paralisado por um derrame. E ontem (18), ao ser eliminada, descobriu que seu amigo está no hospital por um derrame, igual do seu sonho.]

“Tá no hospital”