Dona de mansão acusa Lexa e MC Guimê de dívida de R$ 3 milhões; FOTOS

A massoterapeuta Márcia Pessoa cobra de Lexa e MC Guimê uma dívida de pouco mais de R$ 3 milhões pela venda de uma mansão em Alphaville, área nobre de São Paulo, e também acusa o ex-casal de ter feito mau uso do imóvel.

Ao Domingo Espetacular (Record), Márcia contou que vendeu a mansão para Guimê em 2016, antes de ele e Lexa casarem, por um valor superior a R$ 2 milhões.

- Publicidade-

Na ocasião, o cantor teria dado R$ 400 mil em dinheiro e um carro importado avaliado em R$ 700 mil como entrada. O combinado teria sido que ele pagaria mais de R$ 400 mil em um prazo de três meses e o resto do valor seria pago em até 50 parcelas mensais.

Porém, a dona da mansão afirma que Guimê quitou “apenas 10%” do valor devido. “Ele entrou, tomou posse e não recebi mais nenhum valor”, declarou a proprietária, ressaltando que a atitude do artista “foi muito grave”. “Me prejudicou muito”, afirmou.

Atualmente, a mansão está avaliada em torno de R$ 5 milhões. Márcia Pessoa entrou na Justiça para reaver o imóvel, conseguiu despejar os cantores da propriedade e agora luta para que Guimê pague o que lhe é devido.

Como ele e Lexa casaram em comunhão universal de bens, a credora quer responsabilizá-la pela dívida. Márcia afirma que a funkeira “viveu, usufruiu e morou”, logo “a casa era dela tanto quanto era dele”, por isso também pede na Justiça que ela arque com o débito feito pelo então companheiro.

Recentemente, a Justiça permitiu que até 30% dos rendimentos mensais de Lexa sejam bloqueados para quitar um débito feito por MC Guimê — o dinheiro da artista não foi bloqueado porque a decisão cabe recurso e sua defesa informou que vai recorrer da sentença.

Hoje, a proprietária diz que os famosos têm uma dívida com ela superior a R$ 3 milhões entre pendências, aluguel por tempo de moradia não pago e uma dívida de IPTU no valor de R$ 170 mil. Ela também pode pleitear na Justiça indenização pelas condições de deterioração da casa.

Mansão deteriorada

Márcia Pessoa disse à reportagem que o imóvel foi entregue com deteriorações e sinais de “mau uso” por Lexa e Guimê. Entre as alterações, há paredes com grafites, obras inacabadas, fiação solta e até um banheiro que foi transformado em um camarim pessoal dos famosos.

Pessoa contou que tentou contato com os artistas para entrar em acordo, mas não houve devolutiva. Ela destacou que a mansão era o “único patrimônio” que possuía e que contava com o valor da venda para sobreviver.

Ao Domingo Espetacular, as assessorias de Lexa e Guimê informaram que, por enquanto, eles não vão se pronunciar sobre o assunto.

O casamento de Lexa e MC Guimê chegou ao fim no mês passado, após o funkeiro ser expulso do BBB 23 (Globo) acusado de importunação sexual dentro do reality.

Veja fotos do interior da mansão após a saída dos famosos do local: