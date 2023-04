Dona Rosa do Caladinho intima Gladson em vídeo viralizado nas redes sociais

Com um recado para lá de bem humorado, pedindo ao governador para comprar vitamina C e vitamina E para que as suas unhas não se rachem e os seus cabelos não caíssem, a moradora do bairro Caladinho, que se encontra em um abrigo devido a cheia do rio Acre, gravou um vídeo solicitando que Cameli providencie para ela as vitaminas. ‘’Se movimenta meu filho, quando foi pra você ganhar tua campanha, eu só faltei morrer de trabalhar’’, diz ela em um trecho do vídeo.

‘’Venha até mim o mais rápido possível’’, finalizou dona Rosa, que afirmou ter recebido o governador em sua casa para tomar um café em uma de suas campanhas.

- Publicidade-

CONFIRA O VÍDEO: