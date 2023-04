Douglas Richer: acreana Raissa Barbosa participa do “Navio Só Track de Boa” e revela detalhes; FOTOS 

Uma das mais polêmicas participantes da história de “A Fazenda”, a modelo acreana Raissa Barbosa, que integrou o elenco da décima segunda temporada do reality rural da Record TV, conversou com a coluna Douglas Richer do portal ContilNet e falou sobre a sua participação no ‘Navio Só Track de Boa’.

Raissa foi uma das convidadas vips do cruzeiro que teve mais de 72h de música e curtição em alto mar. O evento aconteceu durante 3 dias, com três palcos e mais de 25 artistas. Em conversa com este colunista, a empresária e influenciadora disse que além dela, outros influenciadores do país foram convidados.

Vamos conferir as produções da acreana nesses três dias de festa!