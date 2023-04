Dublador fala sobre desafios de novo filme de Os Cavaleiros do Zodíaco

Desde que foi ao ar pela primeira vez em 1994, o anime Cavaleiros do Zodíaco promoveu uma revolução silenciosa na dublagem brasileira: a partir de sua estreia, os nomes de quem dá voz a personagens de filmes, séries e animações também começaram a ganhar reconhecimento e fãs. Por isso, Wirley Contaifer vê seu novo trabalho como uma missão na adaptação live-action do desenho, que estreia nesta quinta-feira (27/4).

Contaifer dá a voz ao protagonista Seiya de Pégaso, um jovem treinado para se transformar em um protetor da deusa Atena, renascida no mundo moderno. Além de dublar o herói na versão live-action, Contaifer também empresta sua voz a ele na animação. Em 2022, ele foi anunciado como o novo dublador do Seiya na nova versão do anime, em 3D, que foi lançada pela Netflix e cuja segunda temporada migrou para o serviço de streaming especializado Crunchyroll.

- Publicidade-

Contaifer faz parte de um novo elenco que substitui as vozes originais dos cinco protagonistas da série pela primeira vez desde sua estreia nos anos 90. Diante dessa oportunidade, o dublador diz que entende a importância de honrar esse legado. “Uma coisa não anula a outra”, diz o ator, fazendo referência ao trabalho de seu antecessor, Hermes Baroli. “O efeito de eu dar sequência ao processo de dublagem não elimina o que ele fez. É como se assentasse em mim uma armadura que ele ajudou a formar.”

Fã da série desde criança, Contaifer revela que utilizava cenas da série clássica para treinar técnicas de dublagem. No entanto, ele não escolhia nenhum protagonista. “Eu não ousava, nem mesmo como ensaio, fazer um (protagonista como) Seiya e Hyoga, porque eles pareciam inatingíveis”. Quando recebeu o convite para fazer testes para viver o cavaleiro de Pégaso, não escondeu a emoção. “Chorei copiosamente depois de fazer as primeiras sessões”, desabafa.

Com o papel de Seiya, o dublador tem um feito único na franquia: dar voz ao mesmo personagem em versões live-action e animadas. No entanto, a experiência não é inédita para Contaifer, já que ele teve a oportunidade de dublar o Homem-Aranha tanto nos filmes do herói no MCU, a partir de Capitão América: Guerra Civil, e depois fez o herói em um desenho lançado em 2017.

Em Cavaleiros do Zodíaco, Contaifer diz que sua voz se ancorou mais na atuação de Mackenyu, o ator japonês que interpreta Seiya no live-action. “Ele traz uma atuação mais grave, de baixo pra cima, que é o mesmo personagem, mas em uma outra construção. Então, a gente se modela a isso como fazemos em todo trabalho”, compara.

Na versão live-action, Seiya é um jovem que luta por dinheiro em sua busca para encontrar sua irmã, sequestrada quando eram crianças. Ao descobrir poderes místicos durante um combate, ele é levado por Alman Kido (Sean Bean) a treinar e se tornar um defensor de Atena. “O principal desafio do filme é conquistar os fãs, pois acho que se prova muito bem e merece uma chance”, diz Contaifer.