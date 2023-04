Durante audiência sobre a BR, Gonzaga diz que vai procurar CGU para buscar soluções

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (17) durante a audiência pública para tratar sobre a situação da BR-364, entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que vai procurar a Controladoria-Geral da União para levar as demandas sobre a rodovia.

Gonzaga disse que a Aleac está à disposição para trabalhar em prol de melhorias na BR-364.

“A Aleac está à disposição para ajudar. Esta casa quer trabalhar para resolvermos esses problemas da BR o quanto antes. O povo acreano, especialmente a região do Juruá, precisa de uma estrada de qualidade para gerar emprego e renda”, disse.

“Neste momento precisamos a união de todos os setores para lutarmos por um único objetivo que é buscar melhorias para a BR. Foi importante vocês exporem os problemas para buscamos soluções para a recuperação da estrada. Vamos procurar a Controladoria-Geral da União para levarmos as demandas debatidas”, disse.

Participaram da audiência o senador Alan Rick, por videoconferência, os deputados federais Roberto Duarte, Ulysses Araújo e Eduardo Veloso, o prefeito do Bujari, Padeiro, deputados estaduais, presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, secretário de Estado, Alysson Bestene, procurador-geral do Estado, Marcos Antônio, superintendente do DNIT, Carlos Moraes, superintendente da PRF, Liege Vieira, e o empresário Jarbas Soster.