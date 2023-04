Edital prevê 63 vagas para o Programa Mais Médicos no Acre; saiba mais

Nesta terça-feira (18), o edital do Programa Mais Médicos foi publicado pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União e prevê 5.252 novas vagas, sendo 1 mil vagas destinadas aos estados da Amazônia Legal.

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território nacional e abrange um total de oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão.

Podem participar do programa Mais Médicos brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Os profissionais não precisam revalidar diploma para atuar no Brasil.

Agora, também haverá um incentivo de fixação (ao permanecer pelo menos 36 meses), a pessoa poderá receber o adicional de 10% a 20%, da soma total das bolsas de todo período em que esteve no programa, dependendo da situação de vulnerabilidade do lugar de atuação, o incentivo pode ser recebido ao final de 48 meses ou é possível antecipar 30% desse valor ao final de 36 meses.

CONFIRA AS VAGAS POR ESTADO: