Edson Fachin desembarca no Acre nesta quarta para participar de agendas do Judiciário

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, desembarca nesta quarta-feira, 18, no Aeroporto Internacional de Rio Branco para participar de uma série de agendas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC). As informações são do Jornal A Tribuna.

A presença do ministro do STF acontece a convite do desembargador Samoel Evangelista, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que vai agradecer ao ministro as verbas e a atenção dada ao Acre durante a última eleição.

Nessa agenda, Fachin receberá uma série de homenagens do judiciário acreano.