Egressa do curso de Odontologia da Uninorte é sócia-proprietária de uma clínica com o maior número de especialistas em saúde infantil do Acre

A Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente. Esta especialidade que passou a ter mais profissionais nos últimos anos não é uma área recente dentro da Odontologia, como se pode imaginar, pois surgiu em 1923, vindo a ser oficializada em 1949.

“Essa área cresceu bem na época que eu estava terminando a graduação, 2016, fui visionária”, conta a egressa Amanda Castro. A ideia visionária de Amanda deu certo, pois atualmente, ela é sócia-proprietária de uma clínica especializada em saúde infantil, a Clinikids, clínica multidisciplinar infantil.

A egressa conta que desde a graduação já sabia que iria se especializar no atendimento infantil. “Sempre me dediquei muito, me esforçava para ser uma das melhores alunas e já finalizei a graduação sabendo que queria me especializar no atendimento infantil. A formatura foi em janeiro de 2016 e em fevereiro do mesmo ano já estava na especialização em Campinas-SP. Nunca parei de estudar, terminei a especialização e logo depois entrei no Mestrado, antes de finalizar o Mestrado já entrei em outro curso de ortodontia infantil e tudo que conquistei foi fruto de muito estudo”, relata.

Além de ser uma profissional de sucesso, Amanda também é uma estudiosa da área. Em 2018 ganhou medalha de ouro no Congresso de Odontopediatria APCD-APO em São Paulo. “Inscrevi meu trabalho neste congresso, apresentei, estava concorrendo a nível nacional e foi o melhor trabalho”, relembra.

Sobre a experiência de se graduar na Uninorte, a egressa conta que tem muito orgulho de ter se formado na Uninorte. “A Uninorte me deu a oportunidade de fazer uma excelente graduação. Quando eu cheguei em Campinas, tudo que fui aprendendo na especialização com professores doutores pela USP, nada era novidade absoluta. Tenho orgulho em falar que tudo que conquistei foi resultado da profissão que se iniciou em 2011 e teve 5 longos anos de maturação, resultado da graduação”, finaliza.