Egresso de Medicina da Uninorte é classificado em concurso e atua como residente no Acre

A área de Medicina é uma das mais buscadas quando o assunto é ramo profissional no Brasil. O médico é o profissional responsável pela promoção da saúde das pessoas, assim como também, diagnosticar doenças e promover o tratamento adequado e ideal para cada tipo de paciente.

Cursar Medicina é o sonho de muitos. Com o objetivo de sempre levar qualidade de ensino, o Centro Universitário Uninorte busca proporcionar a melhor formação aos discentes da instituição. A Uninorte chegou ao Acre em 2002, mas foi somente a partir de 2014 que as aulas do curso de Medicina tiveram início na instituição.

- Publicidade-

O sonho de diversos estudantes passou a ser realidade. A Uninorte é uma instituição que busca promover a melhor estrutura para os seus acadêmicos, e no curso de Medicina não seria diferente. Entre as diversas vantagens em ser Uninorte, podem ser citadas as disciplinas integradas e o aprendizado que é focado na resolução de problemas.

Além de permitir que os alunos aprendam com a vivência na prática, desde o início do curso, para que possam desenvolver as mais diversas habilidades. Para, então, atender a população da melhor forma no momento em que estiverem atuando no mercado de trabalho.

Além destas vantagens, as pessoas têm motivações individuais para escolher a Uninorte como sua instituição de ensino. Afinal, 12 semestres em um curso é bastante tempo. E é por isso, que a estrutura, localização, os convênios com hospitais e as experiências incríveis que o curso proporciona, foram os motivos que levaram o egresso Ary Turcheto a escolher cursar Medicina na instituição.

Formado em 2022, Ary está trilhando seu caminho profissional na área e, entre as diversas experiências, atualmente está atuando na Residência de Cirurgia Geral na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“No momento sou residente do primeiro ano de cirurgia geral, classificado no concurso efetivo para médicos em Rio Branco, mas também sou contratado como médico provisório, atuando em setores de urgência e emergência, Clínica médica, transporte e remoções aéreas”, ressalta.

Durante sua formação, Turcheto enfrentou, assim como diversos estudantes, as dificuldades que a pandemia da Covid-19 causou na rotina de vida e estudos. Segundo ele, mesmo com as diversas mudanças deste período, o Centro Universitário Uninorte foi essencial ao proporcionar o ambiente adequado para os alunos e não permitir que as aulas tivessem algum tipo de atraso.

“Na pandemia, não podemos negar que a Uninorte prestou um super apoio, sempre melhorando os sistemas de ensino, não permitindo que aulas atrasassem. A queda na interação era uma dificuldade, porém, foi atenuada, com a sensação de que a vida não parou, mesmo em um cenário dessa proporção como foi a COVID-19”, explica sobre a atuação da instituição.

E ele complementa que a vivência prática foi uma aliada fundamental para os conhecimentos adquiridos durante a graduação na Uninorte.

“O internato, as práticas te preparam para uma abordagem segura, aliado ao conhecimento teórico e comprometimento pessoal, tudo fica mais fácil. Porém, com um bom alicerce, se torna prazeroso, e isso faz toda a diferença. E nisso não tenho como negar, a UNINORTE foi um super alicerce”, finaliza Ary.